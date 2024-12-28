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Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:19

Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski, Bundesliga yolcusu! Teklif 15 milyon Euro...

Süper Lig'in ilk bölümünü 2.sırada bitiren Fenerbahçe'de Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ye Almanya'nın Freiburg takımından teklif geldi.

Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski, Bundesliga yolcusu! Teklif 15 milyon Euro...

Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrilirken, ana gündem maddesi olan Anderson Talisca transferinde de sona gelindi.

Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın kadroya dahil edilmesi halinde, Sebastian Szymanski'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

FREIBURG'TAN TEKLİF VAR

Polonyalı orta sahayı 2023-24 sezonu başında Dinamo Moskova'dan 9.7 milyon Euro'ya alan F.Bahçe'nin kapısını ara transfer için Alman ekibi Freiburg çaldı. Freiburg, 15 milyon Euro'luk resmi teklifini iletirken F.Bahçe yönetimi ise alacağı oyunculara göre Szymanski kararını bildirecek.

Szymanski, bu sezon 16 lig maçında 1 gol atıp 3 asistlik katkı verdi.

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Fenerbahçe haberi: Sebastian Szymanski, Bundesliga yolcusu! Teklif 15 milyon Euro...
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