Hüseyin Yücel’den Sergen Yalçın ve transfer açıklaması!

"İNÖNÜ RUHUNU CANLANDIRACAĞIZ"

İkinci adım olarak taraftarlarla kenetlenmek istediklerini belirten Yücel, "Bizi ayakta tutanlar, taraftarlarımızdır. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Tüm taraftarlarımız da bunu ilk maçta görecek. Taraftarlarımızı oyuncularla barıştıracağız. Bazı antrenmanları taraftarlara açacağız. Öğrenci tribünü oluşturacağız. İnönü'deki ruhu tekrar canlandıracağız." diye konuştu.

Üçüncü adım olarak derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda çalıştay yapacaklarını dile getiren Yücel, "Çalıştaylara kurullarımızı davet edeceğiz. Derneklerimiz için bir 'Lounge' alanı yapacağız. Yeni bir iletişim kanalı da oluşturacağız." dedi.

"İLETİŞİM BİRİMİNİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Dördüncü adımda iletişim konusunda çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Yücel, "İletişim birimini yeniden düzenleyeceğiz. Çağın gerektirdiği dönüşümü yapacağız. Dünya değişiyor, iletişim de değişiyor. SuperApp, taraftarlarımızla aramızda köprü görevi görüyor. SuperApp, önümüzdeki senelerde Avrupa'da en çok kullanılan ve en çok gelir getiren uygulama olacak." değerlendirmesinde bulundu.