40 milyon Euro’ya ‘evet’ deriz!

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayamayan ancak sonrasında gösterdiği performansla kendini kanıtlayaniçin Al-Nassr'dan resmi teklif gelmişti. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk önerisini az bulan yönetim, bonservis ücretinin yükseltilmesini bekliyor.Hedeflenen miktarın ödenmesi halinde En-Nesyri'nin önceki kulübü Sevilla'ya satıştan yüzde 10 pay verilecek. Bu rakamı düşünerek ilk teklife sıcak bakmayanSatışın gerçekleşmesi halinde En-Nesyri, Türkiye'den ayrılan en yüksek bonservisli futbolcu olacak. Bu durumda F.Bahçe, santrfor arayışlarına hız verecek. Kadroda Dzeko ve Cenk Tosun dışında forvet bulunmuyor.antrfor takviyesi için En-Nesyri'yi bekleyen Fenerbahçe hakkında İngiliz medyasından Marcus Rashford iddiası geldi. Sarılacivertli yöneticilerin gönlünde yatan bir isim olan 27 yaşındaki futbolcu, maddi olarak çok mümkün gözükmüyor. Manchester United'da senelik 15 milyon Euro kazanan Rashford'a Suudi Arabistan'dan da birçok kulübün ilgisi bulunuyor.Stoper arayan Fenerbahçe'nin gündemine Kalidou Koulibaly ismi geldi. Foot-Africa'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'luBu sezon 19 maça çıkan 33 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Koulibaly'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.