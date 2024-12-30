40 milyon Euro’ya ‘evet’ deriz!

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayamayan ancak sonrasında gösterdiği performansla kendini kanıtlayan Youssef En-Nesyri
için Al-Nassr'dan resmi teklif gelmişti. Suudi ekibinin 35 milyon Euro'luk önerisini az bulan yönetim, bonservis ücretinin yükseltilmesini bekliyor. Fenerbahçe, Al-Nassr'ın 40 milyon Euro'ya çıkması durumunda Faslı oyuncusunun satışına 'Evet' demeyi planlıyor.
Hedeflenen miktarın ödenmesi halinde En-Nesyri'nin önceki kulübü Sevilla'ya satıştan yüzde 10 pay verilecek. Bu rakamı düşünerek ilk teklife sıcak bakmayan sarı-lacivertli kulüp, bonservisin 5 milyon Euro daha artmasını istiyor.
Satışın gerçekleşmesi halinde En-Nesyri, Türkiye'den ayrılan en yüksek bonservisli futbolcu olacak. Bu durumda F.Bahçe, santrfor arayışlarına hız verecek. Kadroda Dzeko ve Cenk Tosun dışında forvet bulunmuyor.
RASHFORD MAAŞA TAKILIYOR
antrfor takviyesi için En-Nesyri'yi bekleyen Fenerbahçe hakkında İngiliz medyasından Marcus Rashford iddiası geldi. Sarılacivertli yöneticilerin gönlünde yatan bir isim olan 27 yaşındaki futbolcu, maddi olarak çok mümkün gözükmüyor. Manchester United'da senelik 15 milyon Euro kazanan Rashford'a Suudi Arabistan'dan da birçok kulübün ilgisi bulunuyor.
BİR ADAY DAHA
Stoper arayan Fenerbahçe'nin gündemine Kalidou Koulibaly ismi geldi. Foot-Africa'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon 19 maça çıkan 33 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Koulibaly'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.