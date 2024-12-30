İşte yeni yönetimi bekleyen dosyalar

Beşiktaş, dün yapılan olağanüstü genel kurulla yeni bir döneme girdi. Göreve gelen Serdal Adalı yönetimini ise mayısta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula kadarki kısa ve uzun vadede önemli işler bekliyor. İşte siyah-beyazlı kulübün çözülmesi gereken 5 önemli problemi:Beşiktaş'ta teknik direktörlük için ilk aday Sergen Yalçın ve kısa süre içerisinde kendisiyle masaya oturulacak. Seçimin de ana gündem maddelerinden olan Yalçın'ın, ocak ayında çalışmaya başlama konusunda sergileyeceği istek, teknik direktörlük konusunun akıbetini belirleyecek.Siyah-beyazlı kulübün bugün itibarıyla futbolculara 2 aylık maaş ödemesi yapması gerekiyor.bekleyen oyuncuların alacakları hesaplarına yatırılacak.Ocak ayıyla birlikte ekonomik açıdan hareketlilik başlayacak. Siyah- beyazlıların 15 milyon Euro ödemesi bulunuyor. İlk etapta bu ödemeler çözüme kavuşacak, ardından ise mayısa kadar ödenecek 50 milyon Euro'nun kaynağı organize edilmeye başlanacak.Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği konumda bulunmayan Beşiktaş'a 2 ya da 3 takviye yapılacak. Bek, kanat ve santrfor takviyeleri, planlanan ilk bölgeler olarak gibi duruyor.Performansı beğenilmeyen Al Musrati için Suudi Arabistan ekibi Al Fateh, şartlı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Yeni yönetimin ilk olarak çözüme bağlayacağı konular arasında Musrati de yer alıyor.