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Giriş Tarihi: 2.1.2025 11:26 Son Güncelleme: 2.1.2025 11:26

Al-Musrati'ye gelen teklif yetersiz bulundu!

Bu sezon lige iyi başlayan fakat daha sonra büyük bir düşüşe geçen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in kadrosuna katmak istediği Al-Musrati için gelen teklifi yetersiz buldu. Transferde son kararı başkan Serdal Adalı verecek.

Al-Musrati’ye gelen teklif yetersiz bulundu!

Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin geleceği merak ediliyor. Libyalı yıldızın Suudi Arabistan transferinde son kararı yeni başkan Serdal Adalı verecek. Göreve başlar başlamaz önünde Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten Al Musrati için gönderilen teklifi bulan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istediği ve hocanın kararına göre Libyalı oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzu ettiği kaydedildi.

GELEN TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Ancak bunun dışında Adalı'nın bu teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların artırılmasını istediği belirtildi. 1 milyon Euro kiralamanın yanı sıra 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon Euro bonusu içeren öneri, siyah-beyazlıların tecrübeli isme ödediği rakamın altında kalıyor. Beşiktaş, 12 milyon Euro vererek transfer ettiği Musrati'den zarar etmek istemiyor.

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Al-Musrati'ye gelen teklif yetersiz bulundu!
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