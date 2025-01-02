Al-Musrati’ye gelen teklif yetersiz bulundu!

GELEN TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Ancak bunun dışında Adalı'nın bu teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların artırılmasını istediği belirtildi. 1 milyon Euro kiralamanın yanı sıra 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon Euro bonusu içeren öneri, siyah-beyazlıların tecrübeli isme ödediği rakamın altında kalıyor. Beşiktaş, 12 milyon Euro vererek transfer ettiği Musrati'den zarar etmek istemiyor.