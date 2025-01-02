Al-Musrati’ye gelen teklif yetersiz bulundu!

Beşiktaş'ta Al-Musrati'nin geleceği merak ediliyor. Libyalı yıldızın Suudi Arabistan transferinde son kararı yeni başkan Serdal Adalı verecek. Göreve başlar başlamaz önünde Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten Al Musrati için gönderilen teklifi bulan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istediği ve hocanın kararına göre Libyalı oyuncunun durumunu netleştirmeyi arzu ettiği kaydedildi.
GELEN TEKLİF YETERSİZ BULUNDU
Ancak bunun dışında Adalı'nın bu teklifi çok yeterli bulmadığı ve rakamların artırılmasını istediği belirtildi. 1 milyon Euro kiralamanın yanı sıra 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon Euro bonusu içeren öneri, siyah-beyazlıların tecrübeli isme ödediği rakamın altında kalıyor. Beşiktaş, 12 milyon Euro vererek transfer ettiği Musrati'den zarar etmek istemiyor.