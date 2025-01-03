Gitti gidiyor!

Fenerbahçe için tranferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Al Nassr forması giyen Talisca'nın işini resmiyete dökmek için geri sayıma geçerken, Suudi Arabistan ekibinin görüşmeler sırasında Youssef En-Nesyri'yi istediği öğrenilmişti. Faslı golcüyü ilk etapta satmaya sıcak bakmayan yönetim fikrini değiştirdi. Bu transferde ısrarlı olan Suudi ekibinin, tecübeli forvet için 34 milyon Euro ile masaya oturduğu bildirildi. Ancak bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki yıldızı 40 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağını iletti. Al Nassr cephesi bu hafta İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturacak. Transfer 40 milyon Euro bandından biterse En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

SÜPER LİG'İN TARİHİNE GEÇTİ!

SEZON başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ile alınan ve Türk futbolunun en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 9 gol atıp 3 asist yaparak 12 gollük katkı verdi. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Faslı yıldızın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.