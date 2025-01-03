Ya Mertens düşerse!

3 kulvarda 25 maça çıkan G.Saray'da fire vermeyen tek isim Mertens oldu. Sürekli oynayan ve 5 gol-9 asistle Aslan'ı taşıyan oyuncuya göre ara transfer planlaması yapılıyor. Sarıkırmızılılar, 37 yaşını devirmeye hazırlanan Belçikalı 10 numaranın sezonun 2. yarısında fiziksel düşüşe geçebileceği endişesini taşıyor. Mertens'e alternatif olması adına hücum hattına ilk 11 düzeyinde bir takviye düşünülüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Gürcü forvet Mikautadze'yi kadrosunda görmek istiyor ancak Lyon bonservis pazarlığında 25 milyon Euro'dan (911.4 milyon TL) geri adım atmıyor.

GEORGES MİKAUTADZE'DEN MESAJ VAR!

Mikautadze ise dün bir açıklama yaparak takımda kalmak istediğinin altını çizip, "Altı ay önce geldim. Henüz ayrılmayacağım. Başka yerde söylenenlere dikkat etmiyorum" dedi. Öte yandan Gürcü hücumcu dışında Stuttgart'ın 10 numarası Enzo Millot'un durumu takip ediliyor. Mertens'in yaşını dikkate alan Galatasaray cephesi, 1987 doğumlu Belçikalı yıldızı sezonun ikinci yarısında ekonomik kullanmak istiyor.

FLORYA'DA HÜCUM PLANI

Süper Lig'de ara sonrasında yarın RAMS Park'ta Göztepe'yi konuk edecek olan G.Saray bu maçın hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam etti. Pas çalışmasının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde ise hücum aksiyonlarına ağırlık verildi.