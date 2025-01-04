Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Antalyaspor’u rahat geçti!

Süper Lig 18.hafta maçında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 4-1 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyete getiren golleri 32 ve 35'inci dakikada Mame Thiam, 41'inci dakikada Ahmed Kutucu ile 62'inci dakikada Prince Ampem kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısı ise 48'inci dakikada Ramzi Safuri'den geldi.

Bu sonucun ardından ligde iki maç aradan sonra galip gelen Eyüpspor puanını 30'a çıkarırken, Antalyaspor 21 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise haftayı BAY geçecek.