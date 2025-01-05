Eyüpspor, Antalya’da 4 köşe

Teknik direktörü Arda Turan'ın cezası nedeniyle kulübede olmadığı maçta Eyüpspor, Alex'in başında olduğu Antalyaspor'u deplasmanda gol yağmuruna tuttu ve sahadan 4-1'lik zaferle ayrıldı. Akdeniz ekibini sağlı sollu ataklarla bunaltan İstanbul ekibinde 32'de Thiam kilidi açarken 3 dakika sonra penaltıdan 2-0 yaptı. 41'de ise Ahmed Kutucu, takımını soyunma odasına 3 farklı skorla götürdü. İkinci yarıda Safuri ile durumu 3-1'e getiren Antalya umutlandı. Ancak Eyüp kalecisi Berke, birçok pozisyonda izin vermedi. Alex'in takımı, gol için yüklenirken açıklar verdi. Kontratağa çıkan konuk ekip, 62'de Ampem'in şık vuruşuyla 4-1 yaptı ve skoru ilan etti.



THİAM&AHMED A.Ş.

EYÜPSPOR'UN 32 yaşındaki santrforu Mame Thiam tutulmuyor. Antalya'da ağları 2 kez havalandıran Senegalli yıldız, bu sezon 10. golünü kaydederken 2 de asist yaptı. Gol attığı maçlarda takımına zirve yolunda doğrudan 11 puan kazandırdı. Eyüp'ün bir diğer oyuncusu Ahmed Kutucu da 13 gollük (8 gol-5 asist) katkıyla ön plana çıkan isim oldu.