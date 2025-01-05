Mourinho isyan etti! Galatasaray’a flaş gönderme...

'DUSAN BU TARZ ŞEYLERLE BAŞ EDEBİLECEK BİR KARAKTERE SAHİP'

Lig yarışında yaşanan tartışmalar ve Dusan Tadic'in bugün oyundan çıkarken tepki görmesi hakkında konuşan Jose Mourinho, "Öncelikle ben Türkçe konuşmuyorum. Televizyon izlemiyorum, gazete okumuyorum, sosyal medyayı takip etmiyorum. 35 yıllık futbol kariyerimde böylesini daha önce hiç görmedim. Sınırların da ötesinde bir şey bu. Tek başına bir kulübün savaşarak bu düzeni yok edebileceğini sanmıyorum. Bu lig aslında sizin liginiz. Futbolcu olmayı hayal eden, kulübünü çok seven çocukların ligi. Bence tek başına bir kulüp bunu çözemeyecektir. İçimizdeki bölünme de bunu çözmeyecektir. Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Şanslıyız ki Dusan bu tarz şeylerle baş edebilecek bir karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Tek yol var o da çok çalışmaya devam etmek. Bazen iyi bazen kötü oynayabiliyoruz. Şansa yurt dışında bu lig çok fazla takip edilmiyor" ifadelerini kullandı.