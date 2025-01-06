Video Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video

06.01.2025 | 08:41

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazanılan Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, oyunculara yapılan tepkilere dikkat çekerek, “Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarının oyuncuları etkilediğine inanıyor musunuz? sorusuna "Katılmıyorum' yanıtını vererek başladı. Mourinho, "Aslında rakipler de bunu görüyorlar. Başka takımlara karşı nasıl oynayamayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 tane kırmızı kart verilmesi gerekiyordu; Eyüpspor maçında 2, bugün 3 tane. Bizim oyuncularımız da bunu hissediyorlar. Saha içinde özveri anlamında oyuncuların her şeyi verdiklerini söyleyebilirim. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Skora baktığınız zaman ortada gitmiş gibi görüşebilir ama oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Edin (Dzeko) bile 90 dakika müthiş efor sarf etti. Oyuncuların işine bağlılık konusunda hiçbir şey söyleyemem. Toksik anlamında sorarsanız evet bunu hissediyoruz" diye konuştu.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın vermediği kartlar olduğunu belirten Mourinho, "Portekizli oyuncuları ikinci sarı karttan atılmalıydı" dedi.

"TEK ÇARE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"
Türkiye liginde yaşananlar ve maçlardaki kararlarla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Ben Türkçe konuşmuyorum dolayısıyla televizyon izlemiyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama düşüncelerim var. 25 yıllık teknik direktörlük kariyerim, 35 yıllık futbol kariyerimi baz aldığınız zaman böylesini hiç görmedim. Sınırların ötesinde bir boyut bu. Burası benim ligim ve ben burada çalışıyorum. Minimum 2 yıl. Aslında futbolu seven çocukların ligi, bu lig sizin liginiz. Siz mutluysanız mutlu olun. Bence tek başına kulüp bunu çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp bununla mücadele edemez. Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Geçen sezon Krunic'e yapılan tepkiler bu sezon Samet'e yapılan tepkiler; şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız. Şansına bu lig yurt dışında çok fazla takip edilmiyor. Biz sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIMIZI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Dün sürekli 'skandal' kelimesini duyduğunu ve bu kelimeyi öğrendiğini ifade eden Mourinho, "Puan farkını kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Rakibimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Ben maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum. Önemli olan şu; onlar nasıl puan kaybedecek? Bazı kelimeleri öğreniyorum. Sürekli duyduğum kelimeleri öğreniyorum. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum: skandal, skandal, skandal. Yeni bir kelime öğrendim. Düşünüyorum ki bazılarının hoşuna gidiyor. En kötüsü de kazanın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde kazanmak en kötüsüdür" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum | Video 04:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video 06.01.2025 | 08:41
Çaykur Rizespor’lu Jurecka’nın berberi ’VAR’a gidiyor | Video 01:42
Çaykur Rizespor'lu Jurecka'nın berberi 'VAR'a gidiyor | Video 05.01.2025 | 12:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 08:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 05.01.2025 | 08:33
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 02:05
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 31.12.2024 | 09:50
Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı: Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız | Video 04:28
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı: "Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" | Video 30.12.2024 | 08:48
Serdal Adalı: Karşınızda Beşiktaş’la yatıp, Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak | Video 11:41
Serdal Adalı: "Karşınızda Beşiktaş'la yatıp, Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak" | Video 29.12.2024 | 12:24
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim’i resmen açıkladı | Video 01:58
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı | Video 27.12.2024 | 14:33
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 01:57
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 26.12.2024 | 15:51
Volkan Demirel: Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş’ten dilemiyorum | Video 02:05
Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş: Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım | Video 16:33
Şenol Güneş: "Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor’un sorusunu yanıtladı! | Video 02:04
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video 17.12.2024 | 09:16
Ertuğrul Doğan’dan maç sonrası sert açıklamalar: Rezillik bitmiyor | Video 00:24
Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert açıklamalar: "Rezillik bitmiyor" | Video 17.12.2024 | 08:51
Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılacak. Fenerbahçe süre istedi | Video 01:54
Hacıosmanoğlu: "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Fenerbahçe süre istedi" | Video 16.12.2024 | 12:51
Jose Mourinho’dan Becao ve Livakovic açıklaması | Video 05:18
Jose Mourinho'dan Becao ve Livakovic açıklaması | Video 16.12.2024 | 08:42
Jose Mourinho: Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız | Video 10:37
Jose Mourinho: “Önümüzdeki 2 maçtan minimum 3 puan alacağız” | Video 12.12.2024 | 08:35
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum | Video 39:32
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Türk Futbolunda bir yapı olduğuna inanıyorum" | Video 10.12.2024 | 15:40
TVF Başkanı Üstündağ’dan, Ertuğrul Doğan’a çağrı: Trabzonspor voleybol takımını kur | Video 00:51
TVF Başkanı Üstündağ'dan, Ertuğrul Doğan'a çağrı: "Trabzonspor voleybol takımını kur" | Video 10.12.2024 | 15:12
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu 15:36
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu 10.12.2024 | 12:28
Sporun zirvesi Turkuvaz Medya’da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella’dan açıklamalar | Video 37:34
Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video 10.12.2024 | 12:14
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 06:29
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 10.12.2024 | 12:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA