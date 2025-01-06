Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video 06.01.2025 | 08:41 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-1 kazanılan Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, oyunculara yapılan tepkilere dikkat çekerek, “Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarının oyuncuları etkilediğine inanıyor musunuz? sorusuna "Katılmıyorum' yanıtını vererek başladı. Mourinho, "Aslında rakipler de bunu görüyorlar. Başka takımlara karşı nasıl oynayamayacaklarını biliyorlar. Son 2 maçta 5 tane kırmızı kart verilmesi gerekiyordu; Eyüpspor maçında 2, bugün 3 tane. Bizim oyuncularımız da bunu hissediyorlar. Saha içinde özveri anlamında oyuncuların her şeyi verdiklerini söyleyebilirim. Çok fazla pozisyon kaçırdık. Skora baktığınız zaman ortada gitmiş gibi görüşebilir ama oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Edin (Dzeko) bile 90 dakika müthiş efor sarf etti. Oyuncuların işine bağlılık konusunda hiçbir şey söyleyemem. Toksik anlamında sorarsanız evet bunu hissediyoruz" diye konuştu.

Hakem Oğuzhan Çakır'ın vermediği kartlar olduğunu belirten Mourinho, "Portekizli oyuncuları ikinci sarı karttan atılmalıydı" dedi.

"TEK ÇARE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Türkiye liginde yaşananlar ve maçlardaki kararlarla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Ben Türkçe konuşmuyorum dolayısıyla televizyon izlemiyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama düşüncelerim var. 25 yıllık teknik direktörlük kariyerim, 35 yıllık futbol kariyerimi baz aldığınız zaman böylesini hiç görmedim. Sınırların ötesinde bir boyut bu. Burası benim ligim ve ben burada çalışıyorum. Minimum 2 yıl. Aslında futbolu seven çocukların ligi, bu lig sizin liginiz. Siz mutluysanız mutlu olun. Bence tek başına kulüp bunu çözemeyecektir. Güçlü bir kulüp bununla mücadele edemez. Bana en çok dokunan şey oyunculara gösterilen tepkiler. Geçen sezon Krunic'e yapılan tepkiler bu sezon Samet'e yapılan tepkiler; şanslıyız ki Dusan bu tarz tepkilerle baş edebilecek karaktere sahip. Saklanmayacak ve korkmayacak bir oyuncu. Ama bizler için savaşmak çok zor. İçimizde yaşadığımız bölünmelerde tek çare çok çalışmalıyız. Şansına bu lig yurt dışında çok fazla takip edilmiyor. Biz sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIMIZI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Dün sürekli 'skandal' kelimesini duyduğunu ve bu kelimeyi öğrendiğini ifade eden Mourinho, "Puan farkını kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Rakibimizin de puan kaybetmesi gerekiyor. Ben maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum. Önemli olan şu; onlar nasıl puan kaybedecek? Bazı kelimeleri öğreniyorum. Sürekli duyduğum kelimeleri öğreniyorum. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum: skandal, skandal, skandal. Yeni bir kelime öğrendim. Düşünüyorum ki bazılarının hoşuna gidiyor. En kötüsü de kazanın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde kazanmak en kötüsüdür" şeklinde konuştu.