24 saatte karar değişti!

Beşiktaş'ta merakla beklenen Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Siyah-beyazlılara 2020-21'de son şampiyonluğunu kazandıran 52 yaşındaki çalıştırıcı ile başkan Adalı dün 2 saati bulan bir toplantı yaptı. Beşiktaş'ın sorunlarının konuşulduğu ve fikir alışverişinde bulunularak başlanan görüşmede esas konu teknik direktörlüktü.Deneyimli teknik adam, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi.Başkan Adalı, ailesinin her şeyden önemli olduğunun altını çizerek Sergen Yalçın'ı anlayışla karşıladı. Görüşme karşılıklı başarı ve sağlık dilekleri ile son buldu. Öte yandan iddialara göre Beşiktaş Kulübü,Önceki gün TV yayını sonrasında hastanede yoğun bakıma kaldırılanAdalı'nın teklifi ise 2.5 yıllık sözleşme ve sezon başına 2 milyon Euro ücretti.2013-2015 arasında siyah-beyazlıların başında olan ve camianın sevdiği isimlerden biri Slaven Bilic'in de adı ön sıralarda. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'ten ayrılmasının ardından boşta olanPAOK'ta 2021'den bu yana görev alan Razvan Lucescu, Yunan ekibi ile 2 lig, 2 Yunanistan Kupası kazandı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde aldığı ceza sonrasında 4 ay sahalardan men edilirken Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ancak Rumen teknik adamın şampiyonluk yarışı verdiği PAOK'tan ayrılmak istemediği belirtildi. O yüzden bu ihtimal bugün itibariyle düşük.Slaven Bilic'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta görev yapan Alman teknik adam, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Tottenham ile adı anılan ve İngiliz ekibinden teklif beklediği iddia edilen 42 yaşındaki çalıştırıcı için siyah-beyazlılar nabız yoklayacak.Başkanı Serdal Adalı, Yalçın ile görüşmesinin ardından şu açıklamayı yaptı: "Kardeşinin hastalığından dolayı morali çok bozuktu. Konu sağlık olunca fazla ısrarcı olmadım. Allah şifa versin. Önce sağlık…Acele etmeden en iyi kararı alacağız, herkes rahat olsun.Serdal Adalı ile yaptığı görüşmeyi Ekol TV'deki programında anlatan Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim. Ben kimseyi bekletmedim. Kardeşim 2 senedir tedavi görüyor. Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim."