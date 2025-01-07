Beşiktaş, Hüseyin Yücel’in istifasını KAP’a bildirdi!

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Hüseyin Yücel, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.

29 Aralık'ta yapılan başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'ya karşı kaybetmişti. Yücel, oyların yaklaşık yüzde 30'unu alabilmişti.