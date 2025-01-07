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Giriş Tarihi: 7.1.2025 19:12

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in istifasını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun mazbatalarını almasının ardından Hüseyin Yücel, yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti.

İHA
Beşiktaş, Hüseyin Yücel’in istifasını KAP’a bildirdi!

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Hüseyin Yücel, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.

29 Aralık'ta yapılan başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'ya karşı kaybetmişti. Yücel, oyların yaklaşık yüzde 30'unu alabilmişti.

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Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in istifasını KAP'a bildirdi!
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