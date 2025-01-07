ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Kupada son şampiyon Beşiktaş, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

11'LER

SİVASSPOR: Ali, Uğur, Murat, Camara, Sonko, Charisis, Pritchard, Moutoussamy, Emrah, Rodrigues, Manaj

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva, Semih

EKSİKLER:

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica'nın maçta forma giymesi beklenmiyor.