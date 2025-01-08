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Giriş Tarihi: 8.1.2025 13:32

Göztepe maskotu K'ANKA gözaltına alındı!

Göztepe basketbol takımının maskotu olan K'ANKA, İzmir ekibinin henüz ilk maçında yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.

Göztepe maskotu K’ANKA gözaltına alındı!

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Göztepe, rakibi Kocaeli'ye 78-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, takımın maskotu olan K'ANKA kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü.

Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video

Spor şubeden polisler araya girerken daha sonra da emniyetle tartışma yaşayan maskot K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları ifade edildi.

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Göztepe maskotu K'ANKA gözaltına alındı!
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