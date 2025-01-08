Göztepe maskotu K’ANKA gözaltına alındı!

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Göztepe, rakibi Kocaeli'ye 78-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, takımın maskotu olan K'ANKA kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü.

Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video

Spor şubeden polisler araya girerken daha sonra da emniyetle tartışma yaşayan maskot K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları ifade edildi.