Video Spor Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video
Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video

Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video

08.01.2025 | 13:23

Türkiye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk kez boy gösterdiği maçın ardından gözaltına alındı. K'ANKA, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşılaşması sonrası çıkan olaylara karışarak karakolluk oldu. Kocaeli temsilcisinin 78-70 kazandığı karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, K'ANKA maskotunun kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü. Spor şubeden polisler araya girerken, bu kez de emniyetle tartışma yaşayan K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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