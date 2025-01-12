Angel Correa için açık kapı!

Yeni teknik direktör için görüşmelerine son hız devam eden Beşiktaş yönetimi, bir yandan da devre arasında yapılacak takviyeler konusunda mesai harcıyor. Mutlak suretle bir kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'de forma giyen Angel Correa'da önemli mesafe kaydetti. 29 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünen Başkan Serdal Adalı, İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo'yu ikna etmeye çalışıyor. Cerezo'nun yapılan teklife olumlu yaklaştığı belirtilirken, temasların devam edeceği ifade edildi.
Yönetim, transfer için görüşmeleri anlaşma aşamasına getirerek önümüzdeki günlerde belirlenecek olan teknik adama liste olarak sunmayı planlıyor.
SAĞ BEKE YERLİ TAKVİYESİ GELİYOR
Bu arada Beşiktaş'ta devre arası transferinin ilk hamlesi sağ bek pozisyonuna geldi. Kara Kartal, 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un 21 yaşındaki oyuncusu Abdurrahman Üresin'i kadrosuna katmak için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
İki ekip 20 milyon TL bonservis ve bonus karşılığında el sıkıştı. 5 Ocak 2004 Antalya doğumlu olan ve futbola Kepez Spor'da başlayan genç futbolcu, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.
İTALYAN ALLEGRİ LİSTEYE EKLENDİ!
Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta yeni bir isim daha gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon mayıs ayında Juventus'tan ayrılan ve şu anda boşta olan Massimiliano Allegri'yi de listesine aldı. Beşiktaşlı yöneticilerin, kısa süre içinde 57 yaşındaki İtalyan hoca ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Allegri, 2014/ 2019 ile 2021-24 sezonlarında İtalyan devi Juventus'u çalıştırmıştı. Daha önce Serie A'da Sassuolo, Cagliari ve Milan'da da görev alan tecrübeli çalıştırıcı, Juventus'ta 5, Milan'da ise 1 İtalya şampiyonluğu yaşadı.