Angel Correa için açık kapı!

Yeni teknik direktör için görüşmelerine son hız devam eden Beşiktaş yönetimi, bir yandan da devre arasında yapılacak takviyeler konusunda mesai harcıyor. Mutlak suretle bir kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'de forma giyen Angel Correa'da önemli mesafe kaydetti.Yönetim, transfer için görüşmeleri anlaşma aşamasına getirerek önümüzdeki günlerde belirlenecek olan teknik adama liste olarak sunmayı planlıyor.Bu arada Beşiktaş'ta devre arası transferinin ilk hamlesi sağ bek pozisyonuna geldiİki ekip 20 milyon TL bonservis ve bonus karşılığında el sıkıştı. 5 Ocak 2004 Antalya doğumlu olan ve futbola Kepez Spor'da başlayan genç futbolcu, bu sezon toplamda 16 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta yeni bir isim daha gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon mayıs ayında Juventus'tan ayrılan ve şu anda boşta olan Massimiliano Allegri'yi de listesine aldı.Allegri, 2014/ 2019 ile 2021-24 sezonlarında İtalyan devi Juventus'u çalıştırmıştı. Daha önce Serie A'da Sassuolo, Cagliari ve Milan'da da görev alan tecrübeli çalıştırıcı,