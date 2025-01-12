Fırtına 3 puan peşinde

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, hafta içerisinde Türkiye Kupası'nda aldığı Alanyaspor galibiyetinin motivasyonuyla sahasında konuk edeceği Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabilen ve 6 maçtan mağlubiyetle ayrılıp 1 müsabakadan da beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, son 5 maçta ise sadece bir kez kazanabildi.
Bu sezon iki maç üst üste galip gelemeyen Fırtına, şanssızlığa son vermek istiyor.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Bordo-mavili ekipte Antalyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Banza, Eren, Uğurcan Çakır, Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu
bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik heyet, mücadele öncesi oyuncuları uyardı. Bu adaoa sakatlığı nedeniyle henüz hazır olmayan Draguş mücadelede görev alamayacak.
SIRA GELDİ LİGE
Alanyaspor ile oynanan ve 3-0 kazanılan kupa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olup fileleri sarsan Nwakaeme, bugün takımının önemli kozlarından biri olacak. Nijeryalı yıldız, iyi futbolunu Antalyaspor karşısında da sürdürüp ligdeki 6 maçlık gol orucunu da bitirmeyi amaçlıyor.
ARİF BOŞLUK 2 HAFTA YOK!
Trabzon'un dünkü antrenmanında şanssızlık yaşandı. Ağrı hisseden ve idmanı yarıda bırakan Arif Boşluk'un MR'ı çekildi. Genç oyuncunun sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği öğrenildi. Arif, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. 21 yaşındaki sol bekin yerine bugün Barisic oynayacak.