Fırtına 3 puan peşinde

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, hafta içerisinde Türkiye Kupası'nda aldığı Alanyaspor galibiyetinin motivasyonuyla sahasında konuk edeceği Antalyaspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.Bu sezon iki maç üst üste galip gelemeyen Fırtına, şanssızlığa son vermek istiyor.Bordo-mavili ekipte Antalyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.bugün kart görmeleri durumunda Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik heyet, mücadele öncesi oyuncuları uyardı. Bu adaoa sakatlığı nedeniyle henüz hazır olmayan Draguş mücadelede görev alamayacak.Alanyaspor ile oynanan ve 3-0 kazanılan kupa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olup fileleri sarsan Nwakaeme, bugün takımının önemli kozlarından biri olacak. Nijeryalı yıldız, iyi futbolunu Antalyaspor karşısında da sürdürüp ligdeki 6 maçlık gol orucunu da bitirmeyi amaçlıyor.Trabzon'un dünkü antrenmanında şanssızlık yaşandı. Ağrı hisseden ve idmanı yarıda bırakan Arif Boşluk'un MR'ı çekildi. Genç oyuncunun sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği öğrenildi. Arif, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. 21 yaşındaki sol bekin yerine bugün Barisic oynayacak.