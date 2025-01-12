TRABZONSPOR ANTALYASPOR CANLI | Fırtına’nın konuğu Antalyaspor! 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maç sonunda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 19 puanla 14. sırada yer alıyor. Onvo Antalyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile topladığı 21 puanla 12. basamakta yer alıyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Onvo Antalyaspor: Bünyamin, Bahadır, Talisson, Güray, Erdal, Kaluzinski, Petrusenko, Sander van de Streek, Larsson, Samudio

EKSİKLER:

Trabzonspor'da Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlıkları bulunduğu için sahada forma giyemeyecekler. Öte yandan Denswil, Bardhi, ve Umut Bozok ise kadro dışı olan oyuncular.

Antalyaspor'da da sakatlıkları bulunan Soner Dikmen, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Burak İngenç forma giyme şansı bulamayacak. Veysel Sarı'nın ise kart cezası bulunuyor.