Beşiktaş açıkladı: Twente maçına taraftar alınacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda'da oynanacak olan maçta taraftarların deplasman tribününe alınacağını açıkladı. İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

Kulübümüzden Açıklama

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti. Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir. Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK