Cimbom Avrupa’ya meydan okuyor!

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda kazanma rekorunu geliştirerek sürdürmeye devam ediyor. Bu sezon ligde oynadığı 8 dış saha maçının hepsini kazanan sarıkırmızılılar, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında deplasmanda puan kaybetmeyen tek ekip oldu. Dış sahadaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında (1-1) yaşayan Aslan, sonrasında konuk olarak çıktığı 9 maçını kazanarak şampiyon oldu.

REKORU ELİNE GEÇİRDİ

Bu sezon ise ligin 9. haftasında Antalyaspor'u yenerek rakip sahadaki 3 puan serisini 13 maça çıkaran Galatasaray, 12 karşılaşmayla Fenerbahçe'ye ait deplasmanda galip gelme rekorunu kırmıştı. Avrupa'nın en büyük 10 liginde sarı-kırmızılı ekipten sonra Fransa'dan Olimpik Marsilya (9G/1B), İtalya'dan Inter (7G/2B), Hollanda'dan Utrecht (7G/2B) ve İngiltere'den Liverpool'un (7G/3B) deplasmandaki performansı dikkati çekiyor.