Üçüncü yol Fonseca!

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Roger Schmidt ve Niko Kovac gündemin ilk sıralarında yerini alırken iki hocayla ilgili de istenilen sonuç henüz çıkmadı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Roger Schmidt için ısrarcı olduğu ancak Alman çalıştırıcının siyah-beyazlılara olumlu dönüş yapmadığı kaydedildi. Kovac ise Beşiktaş teknik direktörlüğüne gönüllü olsa da ailesiyle ilgili konular aşılamadığı için iş tıkanmış durumda. Siyah-beyazlılar, ilk iki hedefinden istediği sonucu alamazsa yeni bir yola girecek.

MİLAN MACERASI SADECE 24 MAÇ SÜRDÜ

Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, düşündüğü diğer ismin Paulo Fonseca olduğu kaydedildi. Bu sezon Milan'ın başına geçen ancak 24 maçın ardından İtalyan ekibinin yollarını ayırdığı deneyimli hoca, alternatifler arasına dahil edildi. Geçmişte de Beşiktaş'ın gündemine gelen Fonseca ile ilgili adımların atılması için Schmidt ve Kovac dosyalarının kapanması bekleniyor. Bu iki isimden bu hafta itibariyle netice alınamazsa gelecek hafta Portekizli çalıştırıcı ile temas kurulması planlanıyor. 51 yaşındaki Fonseca; Milan'dan önce Porto, Braga, Shakhtar, Roma ve Lille gibi takımlarda da görev almıştı.



TWENTE YASAĞI KALDIRILDI!

BEŞİKTAŞ'IN 30 Ocak'ta deplasmanda Twente ile oynayacağı maça, siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklanmıştı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, Beşiktaşlı futbolseverlerin tribünde olması için Enchede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve Twente ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bu kararı değiştirtti. Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in, siyah-beyazlı taraftarların stada alınmasına karar verdiği duyuruldu.