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Giriş Tarihi: 17.1.2025 16:48

Altay Bayındır, çocuklarla bir araya geldi! İşte yürekleri ısıtan anlar...

Son maçında Arsenal'e karşı kurtardığı penaltılar sonrası Manchester United'da en çok konuşulan isim olan Altay Bayındır, Manchester United Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlikte, kimsesiz çocukların bulunduğu bir okulda öğrencilerle yakar top oynadı.

Altay Bayındır, çocuklarla bir araya geldi! İşte yürekleri ısıtan anlar...

İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Arsenal'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten Federasyon Kupası 3. tur maçında penaltı atışları sonucunda 5-3'lük skorla eleyen Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ı karşılaşmanın kahramanı ilan etti.

"M. UNITED'IN YENİ KAHRAMANI"

The Sun gazetesindeki haberde, "Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu." ifadesi kullanıldı.

Mirror gazetesinde, "Altay Bayındır forması için mücadele ediyor. United'ın Andre Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair ısrarlı söylentiler vardı ancak Altay Bayındır, pazar günü bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Kaleciden mükemmel bir maç sonu." yorumu yapıldı.

Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video

Milli kalecimiz Altay Bayındır, Manchester United Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte, kimsesiz çocukların bulunduğu bir okulda öğrencilerle yakar top oynadı.

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Altay Bayındır, çocuklarla bir araya geldi! İşte yürekleri ısıtan anlar...
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