Altay Bayındır, çocuklarla bir araya geldi! İşte yürekleri ısıtan anlar...

"M. UNITED'IN YENİ KAHRAMANI"

The Sun gazetesindeki haberde, "Altay Bayındır, penaltı kurtarışlarıyla Manchester United'ın yeni kahramanı oldu." ifadesi kullanıldı.

Mirror gazetesinde, "Altay Bayındır forması için mücadele ediyor. United'ın Andre Onana'ya meydan okumak için yeni bir kaleci aradığına dair ısrarlı söylentiler vardı ancak Altay Bayındır, pazar günü bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Kaleciden mükemmel bir maç sonu." yorumu yapıldı.

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