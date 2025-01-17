Video Spor Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video
Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video

Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video

17.01.2025 | 16:31

Altay Bayındır, Manchester United Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte, kimsesiz çocukların bulunduğu bir okulda öğrencilerle yakar top oynadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video 00:30
Altay Bayındır, kimsesiz çocuklarla yakar top oynadı! O hareketiyle gönülleri fethetti... | Video 17.01.2025 | 16:31
Muslera ve Mertens ile sözleşme uzatılacak mı? Okan Buruk cevapladı | Video 11:07
Muslera ve Mertens ile sözleşme uzatılacak mı? Okan Buruk cevapladı | Video 13.01.2025 | 09:15
Doğaçlama maç sunan sunucu herkesi güldürdü | Video 04:21
Doğaçlama maç sunan sunucu herkesi güldürdü | Video 12.01.2025 | 16:29
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Okan Buruk: Hafta sonu daha hazır olarak çıkacağız | Video 07:24
Okan Buruk: "Hafta sonu daha hazır olarak çıkacağız" | Video 09.01.2025 | 08:37
Göztepe’nin yeni maskotu K’ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video 00:09
Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında gözaltına alındı | Video 08.01.2025 | 13:23
Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video 02:37
Amatör ligde çıkan kavga, yeşil sahaları boks ringine çevirdi | Video 06.01.2025 | 13:40
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video 11:10
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video 06.01.2025 | 13:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum | Video 04:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: "Maçlarımızı kazanacağımızı düşünüyorum" | Video 06.01.2025 | 08:41
Çaykur Rizespor’lu Jurecka’nın berberi ’VAR’a gidiyor | Video 01:42
Çaykur Rizespor'lu Jurecka'nın berberi 'VAR'a gidiyor | Video 05.01.2025 | 12:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 08:04
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması | Video 05.01.2025 | 08:33
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 02:05
PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, taraftarlara saldırdı | Video 31.12.2024 | 09:50
Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı: Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız | Video 04:28
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı: "Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız" | Video 30.12.2024 | 08:48
Serdal Adalı: Karşınızda Beşiktaş’la yatıp, Beşiktaş’la kalkan bir başkan olacak | Video 11:41
Serdal Adalı: "Karşınızda Beşiktaş'la yatıp, Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak" | Video 29.12.2024 | 12:24
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim’i resmen açıkladı | Video 01:58
Son Dakika: Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı | Video 27.12.2024 | 14:33
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 01:57
Erzincanspor yeniden Gökhan Ünal ile el sıkıştı | Video 26.12.2024 | 15:51
Volkan Demirel: Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş’ten dilemiyorum | Video 02:05
Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş: Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım | Video 16:33
Şenol Güneş: "Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım" | Video 23.12.2024 | 08:35
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor’un sorusunu yanıtladı! | Video 02:04
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video 17.12.2024 | 09:16
Ertuğrul Doğan’dan maç sonrası sert açıklamalar: Rezillik bitmiyor | Video 00:24
Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert açıklamalar: "Rezillik bitmiyor" | Video 17.12.2024 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA