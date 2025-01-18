CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Samsunspor! 11’ler belli oldu...

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

36 puanla 3.sırada yer alan Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

11'ler



Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Reeder Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennaser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta Norveçli teknik adamın Samsunspor maçında tribünde olması bekleniyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç ve sakatlanan Zaynutdinov müsabakada görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.