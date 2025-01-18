Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.1.2025 17:58 Son Güncelleme: 18.1.2025 18:04

CANLI | Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor! 11'ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Siyah-beyazlılar, kendi sahasında maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş’ın konuğu Samsunspor! 11’ler belli oldu...

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

36 puanla 3.sırada yer alan Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Reeder Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennaser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius

Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta Norveçli teknik adamın Samsunspor maçında tribünde olması bekleniyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç ve sakatlanan Zaynutdinov müsabakada görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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CANLI | Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor! 11'ler belli oldu...
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