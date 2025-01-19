Rashford’da Dortmund bir adım önde!

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford, kulübüyle bağlarını koparmış ve takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Henüz resmi teklif yapılmayan 27 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Alman basınına göre Borussia Dortmund, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Barcelona'nın da listesinde olan Rashford için Alman ekibinin bir adım önde olduğu belirtildi.

Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin'in kadrosunda görmek istediği oyuncuyu kısa sürede transfer etmeyi hedefliyor.

Bu sezon 24 maçta görev alan İngiliz golcü, 7 gol atıp 3 asist kaydetti.