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Giriş Tarihi: 24.1.2025 00:11 Son Güncelleme: 24.1.2025 00:33

Son dakika haberi: Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini duyurdu! İşte maaş ve sözleşme detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transferi detaylarını KAP'a bildirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini duyurdu! İşte maaş ve sözleşme detayları...

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar Kutucu için, 5.962.500 Euro transfer bedeli ödeneceğini bildirdi. Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."

16 GOLE KATKI

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini duyurdu! İşte maaş ve sözleşme detayları...
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