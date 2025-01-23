Son dakika haberi: Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini duyurdu! İşte maaş ve sözleşme detayları...

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar Kutucu için, 5.962.500 Euro transfer bedeli ödeneceğini bildirdi. Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:



2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."



16 GOLE KATKI

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.