Son dakika haberi: Galatasaray, Ahmed Kutucu transferini duyurdu! İşte maaş ve sözleşme detayları...

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılar Kutucu için, 5.962.500 Euro transfer bedeli ödeneceğini bildirdi. Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL."
16 GOLE KATKI
Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.
✍️ Ahmed Kutucu, Galatasaray'da! 💛❤️ pic.twitter.com/gJrwa6zhgV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2025