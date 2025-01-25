Beşiktaş, Can Keleş’in Kasımpaşa’ya kiralandığını açıkladı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in eknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, Can Keleş'i sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2024-25 sezonu sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Can Keleş, Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna da alınmamıştı. 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.