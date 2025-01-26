Antalyaspor - Beşiktaş | Solskjaer’in ilk 11’i belli oldu

MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Antalyaspor XI: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio

Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih

"TAKTİK OLARAK ÇOK AZ ŞEY DEĞİŞTİRDİK"

Solskjaer: Taktik olarak aslında çok az şey değiştirdik. Rakibimizin hocasının da iç sahadaki ilk maçı olacak. Bizim Bilbao'ya yaptığımız gibi onlar da bize zorluk çıkaracak. Zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık.

"ÜSTTEKİ TAKIMLARA MEYDAN OKUMAK İSTİYORUZ"

Emre Belözoğlu: "Her teknik adamın geldiği takımlara katmak istedikleri var. Alex bunu elinden geldiğince yapmaya çalıştı, şimdi ben de yapmaya çalışıyorum. Biz yeniyiz, rakibin hocası da yeni. Sert bir fikstürle başladık. Puan ve puanlar almanın değerli olduğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlara. Bugün biraz daha bizden üstte olan takımlara meydan okumaya başlamak istiyoruz. Rakibimiz hafta içi sansasyonel bir skor aldı. Önceki hocalarına göre daha değişik oynuyorlar, arkayı üçleyip bekin birini gönderiyorlar. İyi savunma yapmaya çalışacağız, her takımın olduğu gibi onların da eksikleri var. Bu stadyumdaki ilk maçım, inşallah iyi bir başlangıç yapabiliriz."