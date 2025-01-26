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Giriş Tarihi: 26.1.2025

Süper Lig’de bol gollü çılgın maç

Süper Lig’de bol gollü çılgın maç
Süper Lig'in 21. haftası Alanya'da karşılıklı gollerle son dakikaya kadar heyecanın bitmediği müthiş bir mücadeleye sahne oldu... Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 5-4 mağlup ederek çok önemli 3 puanı almayı başardı. Akdeniz ekibi; Sergio Cordova, Yusuf Özdemir, Richard, Antonio Augusto ve Florent Hadergjonaj (penaltı) ile galibiyete uzandı. İstanbul temsilcisinde ise biri penaltıdan 2 gol kaydeden Krzysztof Piatek, Deniz Türüç ve Miguel Crespo ağları havalandıran isimler oldu. Başakşehir'de Polonyalı santrfor Piatek, Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkararak krallık yarışında tek başına zirveye kuruldu. Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor, ligde iç sahada 4'te 4 yaparken puanını 25'e yükseltti. Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

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Süper Lig’de bol gollü çılgın maç
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