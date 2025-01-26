Süper Lig’de bol gollü çılgın maç

Süper Lig'in 21. haftası Alanya'da karşılıklı gollerle son dakikaya kadar heyecanın bitmediği müthiş bir mücadeleye sahne oldu... Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 5-4 mağlup ederek çok önemli 3 puanı almayı başardı. Akdeniz ekibi;veile galibiyete uzandı. İstanbul temsilcisinde ise biri penaltıdan 2 gol kaydedenveağları havalandıran isimler oldu. Başakşehir'de Polonyalı santrforSami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor, ligde iç sahada 4'te 4 yaparken puanını 25'e yükseltti. Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ise 29 puanda kaldı.