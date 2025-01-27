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Giriş Tarihi: 27.1.2025 15:03

Beşiktaş'ta Twente mesaisi başladı!

UEFA Avrupa Ligi 8'inci maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

DHA
Beşiktaş’ta Twente mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Twente maçı hazırlıkları başladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde yapıldı.

Siyah-beyazlı takımın, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuları salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Twente mesaisi başladı!
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