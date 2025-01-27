Beşiktaş’ta Twente mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Twente maçı hazırlıkları başladı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde yapıldı.

Siyah-beyazlı takımın, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuları salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.