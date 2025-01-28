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Giriş Tarihi: 28.1.2025 19:41

Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından Anderson Talisca ile de anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Talsica, 3,5 sezondur Suudi Arabistan devi Al Nassr'da forma giyiyordu.

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Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı!
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