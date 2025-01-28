Rashford operasyonu!

Sarı-kırmızılılar, fırsat hamlesi olarak dünyaca ünlü bir yıldızın durumunu yakından takip ediyor: Marcus Rashford. Manchester United'la yol ayrımında olan ve bir süredir kadroya alınmayan Rashford, Barcelona ile görüşüyor. İspanya'da ara transfer dönemi 3 Şubat'ta sona eriyor ve bu tarihe kadar İngiliz futbolcunun Barcelona'ya gidip gitmeyeceği belli olacak.Manchester United ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanadın kiralanması için şartlar sonuna kadar zorlanacak.Galatasaray'ın 7Kasım'da Tottenham ile oynadığı maçta çapraz bağından sakatlanan ve ülkesine giden Mauro İcardi, 2 Aralık'ta ameliyat olmuştu. Uzun süredir sosyal medya hesabından sadece tatil yaptığı anları paylaşan Arjantinli yıldız, dün çalışmaya başladığını duyurdu. 31 yaşındaki santrfor, kondisyon bisikletindeki fotoğrafını yayınlayarak aslan emojisi koyarken sarı-kırmızılı futbolseverleri sevindirdi.