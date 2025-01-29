Sorumluluk alacağım!

Fenerbahçe dün Anderson Talisca'nın 1.5 yıllık imza attığını resmen açıkladı. Sağlık kontrollerinden geçen Brezilyalı futbolcu, kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli futbolseverlerden çok etkilendiğini vurguladı. Büyük bir kulübe geldiğini aktaran ve sorumluluk alacağını belirten Talisca, kulüp televizyonuna şu açıklamalarda bulundu: "Bence ilk kelime minnettarlık. TBenim için büyük bir onur.""Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim, bu takımı desteklemeye devam edin.Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün (önceki gün) benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."Anderson Talisca, sadece Fenerbahçe'den değil, ülkesi Brezilya ve Suudi Arabistan'daki diğer bazı kulüplerden de teklif aldı. Ancak büyük hedefi nedeniyle hiçbirini kabul etmedi. 20 milyon Euro'yu bulan yıllık maaş önerisini, Fenerbahçe'ye söz verdiği için geri çeviren Talisca onlara dayanıtını vererek geri çevirdi.Samet Akaydın ile sözleşmesini fesheden; Emir Ortakaya'yı ve Lincoln Henrique'yi kiralık olarak gönderen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor. Bartuğ Elmaz, Slovenya ekiplerinden NK Maribor'a 6 aylığına kiralandı. Bu sezon 4 resmi maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 136 dakika sahada kaldı ve 1 gole imza attı. Sarı-lacivertli ekip ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek olan Bartuğ'un güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.