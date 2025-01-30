Ronaldo’yu solladı!

Fenerbahçe 1.5 yıllığına Talisca'yı renklerine kattığını açıklarken, Brezilyalı futbolcunun vedası Arabistan basınında geniş yer buldu. Oyuncunun Al-Nassr'da ulaştığı rakamlara vurgu yapılırken, aynı takımda forma giydiği Ronaldo'yu solladığının altı çizildi. Lig maçlarındaki grafiği için "Talisca, Al-Nassr formasıyla olağanüstü bir performans sergileyerek 78 maça çıktı, bu maçlarda 62 gol attı, 8 asist yaptı ve toplamda 70 gol katkısına ulaştı"
ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun gol yeteneği hakkında, "Her golü atmak için yalnızca 6,2 şut atması gerektiğinden, şut atmada dikkate değer bir doğruluk gösterdi; bu onun teknik becerisini ve fırsatlardan mükemmel şekilde yararlanma yeteneğini en iyi şekilde yansıttı"
denildi.
'EN İYİ OYUNCU OLARAK HATIRLANACAK'
Futbolcu hakkındaki genel değerlendirmeler ise şu şekilde oldu: "Çin Ligi'nden gelen Talisca, Al-Nassr'ın modern tarihinin en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Her zaman sarı formayı giyen en iyi yabancı oyunculardan biri olarak hatırlanacak. Ligde ceza sahası dışından attığı goller hafızalara kazındı.
Öyle ki Cristiano Ronaldo'yu bile solladı. Talisca, ceza sahası dışından 14 gol atarken, Ronaldo bunu 12 kez başardı.
HEDEF ALANYA
Al-Nassr ile son maçına 2 Aralık 2024'te çıkan
Talisca, 90 dakika sahada kalmış, sonrasındaki 5 lig karşılaşmasında kadroya alınmamıştı.
Brezilyalı oyuncunun, açığı kapatması ve ilk 11'e monte edilmesi için ilk hedef Alanyaspor maçı olarak belirlendi. Oyuncu, öncesinde Kadıköy'de Erzurumspor ile oynanacak Türkiye Kupası
mücadelesinde test edilebilir.
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Talisca, Fenerbahçe tarihinin 30. Brezilyalı futbolcusu oldu. Başkan Ali Koç'un ise 10. Brezilyalı transferi