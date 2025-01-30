Ronaldo’yu solladı!

Fenerbahçe 1.5 yıllığına Talisca'yı renklerine kattığını açıklarken, Brezilyalı futbolcunun vedası Arabistan basınında geniş yer buldu. Oyuncunun Al-Nassr'da ulaştığı rakamlara vurgu yapılırken, aynı takımda forma giydiği Ronaldo'yu solladığının altı çizildi. Lig maçlarındaki grafiği içinifadeleri kullanıldı. Oyuncunun gol yeteneği hakkında,denildi.Futbolcu hakkındaki genel değerlendirmeler ise şu şekilde oldu:Her zaman sarı formayı giyen en iyi yabancı oyunculardan biri olarak hatırlanacak.Öyle ki Cristiano Ronaldo'yu bile solladı.Al-Nassr ile son maçınaTalisca, 90 dakika sahada kalmış,Brezilyalı oyuncunun, açığı kapatması ve ilk 11'e monte edilmesi için ilk hedef Alanyaspor maçı olarak belirlendi. Oyuncu, öncesindemücadelesinde test edilebilir.Talisca, Fenerbahçe tarihinin 30. Brezilyalı futbolcusu oldu. Başkan Ali Koç'un ise 10. Brezilyalı transferi