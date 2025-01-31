Elveda Rumeli!

Beşiktaş'ta İlk yarının sonlarına doğru sağ bacağının üst kısmına darbe alan Ciro Immobile, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine 46. dakikada Semih Kılıçsoy, takıma dahil oldu. 60. dakikada ise Rafa Silva ağrıları olduğu için kenara geldi. İki futbolcunun durumları İstanbul'da yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacak.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hollanda'daki karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Tribündeki yerini alarak oyuncuları destekledi. Ancak 90 dakika sonunda büyük üzüntü yaşadı. Adalı, bitiş düdüdüğünün ardından bir süre daha oturduğu yerden kalkmadı.Beşiktaş 90 dakika boyunca 8 şut denemesinde bulunurken bunlardan sadece 3'ünde isabet sağladı ancak rakip kaleciyi aşamadı.Beşiktaş'ın 2023'te 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak bir türlü istediği verimi alamadığı Jean Onana, bir kez daha kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, başarısız geçen Marsilya macerasının ardından Serie A takımlarından Genoa'nın yolunu tuttu. Yapılan anlaşmada 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu, İtalyan ekibinin, Kamerunlu oyuncudan memnun kalması durumunda bonservisini siyah-beyazlılardan alacağı belirtildi.L'Equipe'teki habere göre Beşiktaş, Lille forması giyen Mohamed Bayo ile ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Belçika temsilcisi Royal Antwerp ve Ingiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ipswich Town'ın da 26 yaşındaki forvet oyuncusu için devrede olduğu ifade edildi.