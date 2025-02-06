Galatasaray’ın kupada rakibi Boluspor! Cimbom’un yeni transferi 11’de...

MORATA İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği Alvaro Morata ilk kez sarı kırmızılı formayla bir maça ilk 11'de başlıyor.

İŞTE KARŞILAŞAMANIN İLK 11'LERİ

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Efe, Eyüp, Yusuf, Ahmed, Morata.

BURUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde "Depremin yıl dönümünde vefat edenlere rahmet, yaralanmış olan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Bolu'da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Sergen Yalçın'a ve Yalçın ailesine de başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.