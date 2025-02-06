Galatasaray’ın kupada rakibi Boluspor! Cimbom’un yeni transferi 11’de...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Boluspor - Galatasaray maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçta Başakşehir ile 2-2 kalan sarı kırmızılı takım, Bolu deplasmanında 3 puanı arayacak.
MORATA İLK KEZ İLK 11'DE
Galatasaray'ın Milan'dan transfer ettiği Alvaro Morata ilk kez sarı kırmızılı formayla bir maça ilk 11'de başlıyor.
İŞTE KARŞILAŞAMANIN İLK 11'LERİ
Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal.
Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Efe, Eyüp, Yusuf, Ahmed, Morata.
BURUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde "Depremin yıl dönümünde vefat edenlere rahmet, yaralanmış olan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Bolu'da çok yakın zamanda çok büyük bir facia yaşadık. Ölenlere rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Sergen Yalçın'a ve Yalçın ailesine de başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.