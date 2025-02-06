Video Türkiye GOL | Boluspor 1-0 Galatasaray
GOL | Boluspor 1-0 Galatasaray

GOL | Boluspor 1-0 Galatasaray

06.02.2025 | 16:29

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Boluspor, 12. dakikada Vüsal İskenderli’nin attığı golle Galatasaray karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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