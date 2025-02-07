Mourinho’nun eski yardımcısı Jose Morais Bodrum FK yeni hocası oldu!

MORAİS KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan 59 yaşındaki Morais, Avrupa ve Asya'da birçok önemli takımda çalıştı. Jose Mourinho'nun ekibinde yer alarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de yardımcı antrenörlük yapan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de teknik direktörlük yaptı.

2016 yılında Antalyaspor'un başında yer alan Morais, son olarak 2022-2024 yılları arasında İran ekibi Sepahan'ı çalıştırdı. Bu süreçte Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Morais, İran Kupası'nı kazandı ve ligde üst sıralara oynadı.

Kariyerinde iki kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran

Kupası kazanan Morais, Bodrum FK ile Süper Lig'de yeni bir mücadeleye başlayacak.