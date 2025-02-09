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Giriş Tarihi: 9.2.2025 12:09

Fenerbahçe'de 4000.gol heyecanı!

Süper Lig'in 23.haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bugün 1 gol atılması halinde 4 bininci gol sevinci yaşanacak.

Fenerbahçe’de 4000.gol heyecanı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak. Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

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Fenerbahçe'de 4000.gol heyecanı!
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