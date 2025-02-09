Fırtına’da rota Kaluzinski

Orta saha transferi için Shakhtar Donetsk'ten Artem Bondarenko ve Young Boys'ta forma giyen Filip Ugrinic'i gündemine alan Trabzonspor, yüksek bonservis taleplerine takıldı. Ukrayna ekibi kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, İsviçre kulübü, Ugrinic için 8 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine bordo- mavililer, yurt içinden sürpriz bir isme yöneldi: Jakub Kaluzinski.Ön libero,8 ve 10 numara pozisyonlarındagörevyapabilen Polonyalıisim için nabız yoklanacak.1.84 boyundakifutbolcu, 2023 yılındaLechia Gdansk'tanbedelsiz gelmişti.Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı resmen açıkladı. Uçaktaki uzun aktarma saatleri nedeniyle 24 saatlik kara yolculuğuyla memleketine varan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin bu sezon Sikan ve Zubkov'un ardından 3. transferi oldu. Trabzonspor, Mustafa için Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2 eşit taksitle toplam 15 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek. 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu; yarım sezon için 12.5 milyon, gelecek sene 25 milyon ve son yıl 31 milyon TL kazanacak. Törende konuşan deneyimli sol bek, "Benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur" dedi.