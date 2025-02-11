Küçük Trabzonspor taraftarından maç öncesi hakeme: "Adaletli olsun"

MİNİK TARAFTAR İLE HAKEM ARASINDAKİ DİYALOG PAYLAŞILDI

Trabzonspor, maç öncesi seremoniye çıkan minik bir Trabzonspor taraftarı ile karşılaşmanın hakemi arasında diyaloğu sosyal medya hesabından yayınladı.

"HOCAM, ADALETLİ OLSUN"

Trabzonspor'un "Bu renklere gönül vermiş herkes yıllardır sadece tek bir şey istiyor: "Hocam, adaletli olsun..." ifadelerine yer verdiği paylaşım yoğun ilgi gördü.

Trabzonsporlu küçük çocuğun hakemden isteği: "Hocam, adaletli olsun" | Video