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Giriş Tarihi: 11.2.2025 08:56

Küçük Trabzonspor taraftarından maç öncesi hakeme: "Adaletli olsun"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. Bordo-mavili kulüp, karşılaşma öncesi seremoniye çıkmaya hazırlanan minik Trabzonspor taraftarı ile hakem Mehmet Türkmen arasında yaşanan bir diyalogu sosyal medya hesabından paylaştı.

Küçük Trabzonspor taraftarından maç öncesi hakeme: Adaletli olsun

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, Lundstram'ın golüyle karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

MİNİK TARAFTAR İLE HAKEM ARASINDAKİ DİYALOG PAYLAŞILDI

Trabzonspor, maç öncesi seremoniye çıkan minik bir Trabzonspor taraftarı ile karşılaşmanın hakemi arasında diyaloğu sosyal medya hesabından yayınladı.

"HOCAM, ADALETLİ OLSUN"

Trabzonspor'un "Bu renklere gönül vermiş herkes yıllardır sadece tek bir şey istiyor: "Hocam, adaletli olsun..." ifadelerine yer verdiği paylaşım yoğun ilgi gördü.

Trabzonsporlu küçük çocuğun hakemden isteği: "Hocam, adaletli olsun" | Video

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Küçük Trabzonspor taraftarından maç öncesi hakeme: "Adaletli olsun"
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