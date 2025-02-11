Trabzonsporlu küçük çocuğun hakemden isteği: "Hocam, adaletli olsun" | Video
Trabzonspor - Eyüpspor maçı seremonisi öncesinde bir miniğin maçın hakemi Mehmet Türkmen'den isteği, hem taraftarlar hem de Trabzonspor sosyal medya hesapları tarafından binlerce kez paylaşıldı. Küçük çocuğun, "Hocam, adaletli olsun" sözleri bir anda gündem oldu.
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