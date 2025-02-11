Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni bir Ferdi Kadıoğlu buldu! Genç yetenek radarda...

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup ederek Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu Talisca, Skriniar, Diego Carlos ve Mimovic ile güçlendiren sarı-lacivertli takım, yerli bir genç yıldız adayının peşine düştü.

GÖZLEMCİLER TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Heerenveen forması giyen Eser Gürbüz'ü gözlemci ekibinin yakından takip ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin, 17 yaşındaki kanat oyuncusunu transferde 'öncelikli' hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi.

2 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Genç oyuncu, ilk kez 1 Şubat'taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı. Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73'te dahil olup, 90+3'de Heerenveen'e beraberliği getiren golü kaydetti.

TIPKI FERDİ KADIOĞLU GİBİ

Eser Gürbüz, aynı Ferdi Kadıoğlu gibi alt yaş gurubunda Hollanda'yı tercih etti ve U17 formasını 9 kez giyip 1 gol atarken, U18'de de bir defa oynadı. Ferdi sonradan A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.

Eser, her iki kanatta da forma giyebiliyor. Go Ahead altyapısından yetişen 17 yaşındaki oyuncu, 2023 yazında Heerenveen altyapısına transfer oldu.