Gedson operasyonu

Beşiktaş, Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için Rusya'dan gelen teklifleri sezon sonuna bıraktı.
Çünkü oyuncunun bonservisini 3 sezon önce 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alırken sonraki satıştan da %50 pay hakkı vermişti. Bu da gelen teklifleri zorlaştırıyor. Siyahbeyazlılar önce Benfica ile yeni bir anlaşma yapacak ve %50'yi uygun şartlarda alıp maksimum kâr elde edecek.
Diğer gelişme Arthur Masuaku
konusunda yaşandı. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde "Maçların %70'inde 45 dakika ve üzeri oynarsa 1 yıl daha kontratı uzar"
maddesi bulunan oyuncuyla başkan Serdal Adalı bizzat görüştü. Masuaku'ya "Bu maddeyi kaldıralım"
derken, olumlu yanıt aldı. Tecrübeli sol bek ile el sıkışan siyah-beyazlı ekip, kontratı revize edecek. Böylelikle Masuaku'nun 4 maç daha oynaması halinde 1 yıl uzama opsiyonu ortadan kalkmış oldu.