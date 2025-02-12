Gedson operasyonu

Beşiktaş, Portekizli yıldızıÇünkü oyuncunun bonservisini 3 sezon önce 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alırken sonraki satıştan da %50 pay hakkı vermişti. Bu da gelen teklifleri zorlaştırıyor.Diğer gelişmekonusunda yaşandı. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesindemaddesi bulunan oyuncuyla başkan Serdal Adalı bizzat görüştü. Masuaku'yaderken, olumlu yanıt aldı. Tecrübeli sol bek ile el sıkışan siyah-beyazlı ekip, kontratı revize edecek.