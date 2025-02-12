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Giriş Tarihi: 12.2.2025

Gedson operasyonu

Ara transferde Keny Arroyo, Elan Ricardo ve Hadziahmetovic takviyeleri gerçekleştiren Kartal, şimdi kadrosunda yer alan isimlerin sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelere odaklandı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gedson operasyonu
Beşiktaş, Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için Rusya'dan gelen teklifleri sezon sonuna bıraktı. Çünkü oyuncunun bonservisini 3 sezon önce 6 milyon Euro'ya Benfica'dan alırken sonraki satıştan da %50 pay hakkı vermişti. Bu da gelen teklifleri zorlaştırıyor. Siyahbeyazlılar önce Benfica ile yeni bir anlaşma yapacak ve %50'yi uygun şartlarda alıp maksimum kâr elde edecek. Diğer gelişme Arthur Masuaku konusunda yaşandı. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinde "Maçların %70'inde 45 dakika ve üzeri oynarsa 1 yıl daha kontratı uzar" maddesi bulunan oyuncuyla başkan Serdal Adalı bizzat görüştü. Masuaku'ya "Bu maddeyi kaldıralım" derken, olumlu yanıt aldı. Tecrübeli sol bek ile el sıkışan siyah-beyazlı ekip, kontratı revize edecek. Böylelikle Masuaku'nun 4 maç daha oynaması halinde 1 yıl uzama opsiyonu ortadan kalkmış oldu.

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Gedson operasyonu
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