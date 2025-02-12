Hüseyin Yücel’den Adalı’ya yanıt!

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi.

Serdal Adalı törende sponsorluklar için; "Seçim zamanı Sayın Yücel'in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaları da tek tek aradık. Malesef bazılarının ticari kayıtları dahi yok. Kalanların ya hiçbiri yanaşmıyor ya da birçoğunun konudan haberi yok." demişti.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Serdal Adalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

"Sayın Serdal Adalı bugünkü basın toplantısında seçimden önce sponsorluk için söz aldığımız markaların konudan haberdar olmadığını iddia etmiştir. Söz konusu markaların temsilcileri Gelir Ekosistemimizi açıkladığımız lansmana bizzat teşrif ederek iyi niyet sözleşmesi imzalamışlardır Beşiktaşımızın kıymetli genel kurul üyelerinin teveccühünü alan Sayın Başkan'ın görevini 3.5 sene sürdürmesi gerektiğine olan inancım devam etmektedir. Ayrıca, Beşiktaş'ın tek kuruşunu kim zarara uğrattıysa onun en büyük düşmanı benim. Sayın Adalı'nın tüm bu süreçlerde yanındayım ve destekçisiyim.

Kamuoyunun bilgisine sunarım."