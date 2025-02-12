Şanstı sakat çıktı!

Skriniar, Diego Carlos, Talisca ve Mimovic'i alarak şov yapan Fenerbahçe, ara transferin son gününde de sürpriz bir şans transferine imza attı. Geleceğe yatırım olarak görülen Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın 20 yaşındaki golcüsü Gabriel Souza da Silva'yı renklerine kattı. 4.5 yıllık anlaşma sağlanan oyuncu geleceğe yatırım olarak görülürken, hem yabancı kontenjanının dolu olması hem de lige ve ülkeye alışması için Kasımpaşa'ya kiralık gönderilecekti ancak hesaplar çarşıya uymadı. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Ameliyat olması halinde sahalara dönüşünün 8 ila 10 ayı bulacağı belirtilince de Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Oyuncunun İstanbul macerası da kısa sürdü ve ülkesi Brezilya'ya dönmek zorunda kaldı.

YUSUF VE MERT MÜJDESİ

SAVUNMA oyuncularındaki sakatlıklardan dolayı başı dertte olan Fenerbahçe'ye iki güzel haber birden geldi. Sarı-lacivertlilerde omuz sıkıntısı sebebiyle son 5 karşılaşmada forma giyemeyen Mert Müldür ile Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası müsabakasında sakatlık yaşayan Yusuf Akçiçek geri döndü. İki oyuncu da dün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Yusuf ve Mert'in, Mourinho'nun görev vermesi halinde yarın Avrupa Ligi play-off'unda oynanacak Anderlecht karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.