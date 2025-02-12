Sen neymişsin Arroyo!

Beşiktaş'ın18 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takıma transfer süreci için Arjantin ekibinin sportif direktörü Luis Fernando Saritama'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Ekvadorlu oyuncunun öne çıkanları:En iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Asist yapmayı seviyor. Harika şutlarıyla güzel goller de atıyor. Bu transfer için Beşiktaş'la birkaç ay görüştük.Spor kariyerinde büyüme hırsı nedeniyle harika bir geleceği olacak. Porto ve Santos'tan da resmi teklifler aldık ama o Beşiktaş'ı tercih etti."