Sen neymişsin Arroyo!

Beşiktaş'ın İndependiente'den aldığı Arroyo, dün ilk idmanına çıktı.
18 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takıma transfer süreci için Arjantin ekibinin sportif direktörü Luis Fernando Saritama'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Ekvadorlu oyuncunun öne çıkanları: "Bizim kulübümüze 10 yaşında geldi. Tekniği, 1'e 1'de top sürme yeteneği ve harika şutlarıyla öne çıktı.
En iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Asist yapmayı seviyor. Harika şutlarıyla güzel goller de atıyor. Bu transfer için Beşiktaş'la birkaç ay görüştük. Real Madridli Vinicius Junior'la benzer özellikleri var.
Spor kariyerinde büyüme hırsı nedeniyle harika bir geleceği olacak. Porto ve Santos'tan da resmi teklifler aldık ama o Beşiktaş'ı tercih etti."