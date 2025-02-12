Son dakika haberi: Beşiktaş’ın scout şefi belli oldu! Serdal Adalı açıkladı...

Beşiktaş Kulübü, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende Başkan Serdal Adalı da yer aldı.

İmza töreninde anlaşmaya varılan scout şefini duyuran Adalı, Eduard Graf'ın 1 Mart'ta görevine başlayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin Adalı, "Buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşme imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak." dedi.

EDUARD GRAF KİMDİR?

Kariyerine Arminia Bielefeld altyapısında başlayan Graf, sonrasında Osnabrück'ün U17 takımında görev aldı. Graf, 2013'de Borussia Dortmund'la anlaşırken yaklaşık 11 yıl Alman ekibinde farklı görevlerde bulundu.

Borussia Dortmund'da son olarak Eduard Graf şef scout olarak çalışıyordu.