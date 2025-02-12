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Giriş Tarihi: 12.2.2025 10:42

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmadı.

AA
UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin bu turunda yarın 8 maç yapılacak. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

TÜRK TEMSİLCİSİ BULUNMUYOR

RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmamıştı.

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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!
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